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 شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بارتكاب عدد من جرائم السرقة

Time منذ 36 دقيقة
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 شرطة الرياض: القبض على شخصين تورطا بارتكاب عدد من جرائم السرقة

الرياض (صدى):
صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن القبض على (مواطِنين اثنين في العقدين الثالث والرابع )، لتورطهما بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بسرقة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من المتاجر ومباني الشركات والمخيمات، في عدد من الأحياء بمدينة الرياض ومحافظة المزاحمية.

كما ضبطا يقودان مركبةً مسروقة وعثر بداخلها على أجهزة كهربائية وإلكترونية مسروقة، بالإضافة إلى أدوات يستخدمانها في جرائمهما، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما كافة لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
جاسم
ملتحي ديكور او ممكن نقول ملتحي بطيخ وعيب على كاتب المقال ان يشبه هذا المسخ باصحاب الدين
ابو محمد 😎 ✍️
ياليت تقصون اياديهما النجستين ..
sqon 123
هذولا مخلافات لاوراوا..... لاوطنيه ولا شي واليوم ينادون بالوطنيه لفريقهم... حلال عليهم... حرام علي غيرهم. أكذب الأعلام اصفره
جاسم
انا اللي اعرفه انك واشكالك زباله ابتلي بها المسلمين

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