سطام الثقيل: "فيتوريا أعطانا شلخة على الطاير"

نواف السالم (صدى):
أشاد عدد من النقاد والإعلاميين، بتصريحات المدير الفني لنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا، التي أكد فيها أن نادي النصر ليس له تاريخ في دور نصف النهائي بدوري أبطال آسيا 2020.
وكان روي فيتوريا قد قال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء نصف النهائي، إنه "لا ينظر للتاريخ أبدًا، فلو نظرنا له فإن النصر لم يتواجد في هذا الدور في الـ16 عام السابقة، نحن نفكر على أنها مباراة واحدة ضد فريق نحترمه كثيرًا. ونمتلك ثقة عالية " .
من جانبه، علّق الإعلامي الرياضي سطام الثقيل على هذه التصريحات بالقول: " والله هذا النادي حرام يكون من الكبار، حتى مدربه يعرف قيمته الفنية والتاريخية " .
وأضاف: " يبدو لي أن فيتوريا عطانا "شلخة" على الطاير، فهو يقول: في الـ ١٦ الماضية لم نصل الى دور نصف النهائي، يعني قبلها وصلت ؟ مثلا ٢٠٠٤ أو ٢٠٠٣ أو ٢٠٠٢ وقبلها هل وصل النصر لنصف النهائي " .
وقال الإعلامي عبدالكريم الحمد: "حينما تحدثت في هذا الجانب، زعل الإعلام النصرواي واتهمني بالتقليل، يعجبني في فيتوريا واقعيته، ليت الإعلام إياه يتعلم " .
ويواجه النصر غدًا السبت، فريق بيرسيبوليس الإيراني، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020.