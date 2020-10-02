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جمال عارف يكشف سبب تركيز وسائل الإعلام على مشكلات نادي الإتحاد

Time منذ ساعة
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جمال عارف يكشف سبب تركيز وسائل الإعلام على مشكلات نادي الإتحاد

ماجد محمد (صدى):
هاجم الإعلامي جمال عارف ، ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول المشكلات التي يعاني منها نادي الإتحاد، والتي تنوعت بين مشاكل مالية وديون وذهاب لاعبين، مردفا بأن غالبية اللاعبين موجودين، بعضهم ذهب للاعارة والبعض عاد، حيث أرجع السبب لعدم وجود رد من العميد على كل ما ينشر ويتعلق بهذا الشأن.

وتابع عارف ، بان السؤال الذي يطرح نفسه لماذا التركيز على الاتحاد مع ان هناك اندية غادر لاعبوها وفسخوا عقودهم وتقدموا بشكوى للفيفا واندية اعلن بعض لاعبيهم فسخ عقودهم والمطالبة بحقوقهم من خلال شكاوى رسمية للفيفا، والسبب في كل ذلك يعود لعدم وجود رد رسمي من النادي وهنا تكمن المشكلة فلما لا يتحدث عن عودة بعض اللاعبين، من أمثال بريجوفيتش فضلا عن عودة محتملة من الاعارة لردريجيز باستثناء داكوستا الذي لديه قضية منظورة في الفيفا.

وأضاف عارف بأن هناك سبب جوهري ي البعد ما بين ادارة نادي الاتحاد واعلامه وهو عدم وجود جسر يربط هذه الإدارة بالإعلام وايضاح الحقائق حتى يكون الاعلامي الاتحادي الحقيقي مطلع وقادر على الدفاع ووقف كل المغالطات التي تكرس ضد النادي .

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أحدث التعليقات

احمد
شهيده بإذن الله🤍🤍🤍
الداهيه
ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
احمد
النساء هم حطب جهنم. نسأل الله لهم الثبااااات وش تستفيد من الشهره والتبرج والتعري
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير يادكتور ..
الداهيه
اصلحك الله يالدجاجه الصقعاء... انا تكلمت عن ملاحضه واحده ..والملاحضات كثير.. وهي ملاحضه أمنيه وتستحق الأولويه... انت متخرج من اي مشروع دواجن...؟ 😂😂😂😂

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