حصر بأسماء المتهربين من الضرائب قريباً

الرياض (صدى):
تستعد الهيئة العامة للزكاة والدخل لإتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع المتهربين من الضرائب ، بجانب الحملات التفتيشية على المنشآت .
وأكد محافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي أنه سيتم إعداد تقرير عن البلاغات المقدمة حول التهرب الضريبي ليكون شبه حصر لهم ، وذلك بعد وجود إقبال كبير على بلاغات التهرب الضريبي .
وقال أن هناك آلاف الشكاوى ترد للهيئة حول المتهربين ويتم التعامل بها بحيادية تامة وإن ثبت صحتها تلتزم الهيئة بمكافأة المبلغ بنسبة 2.5 % من حصيلة الضرائب للمُبلغ عنه بما لا يقل عن 1000 ريال ولا يزيد عن مليون ريال ، وفقاً لـ " عكاظ "