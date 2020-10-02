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حصر بأسماء المتهربين من الضرائب قريباً

Time منذ ساعة
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حصر بأسماء المتهربين من الضرائب قريباً

الرياض (صدى):
تستعد الهيئة العامة للزكاة والدخل لإتخاذ إجراءات أكثر صرامة مع المتهربين من الضرائب ، بجانب الحملات التفتيشية على المنشآت .

وأكد محافظ الهيئة المهندس سهيل أبانمي أنه سيتم إعداد تقرير عن البلاغات المقدمة حول التهرب الضريبي ليكون شبه حصر لهم ، وذلك بعد وجود إقبال كبير على بلاغات التهرب الضريبي .

وقال أن هناك آلاف الشكاوى ترد للهيئة حول المتهربين ويتم التعامل بها بحيادية تامة وإن ثبت صحتها تلتزم الهيئة بمكافأة المبلغ بنسبة 2.5 % من حصيلة الضرائب للمُبلغ عنه بما لا يقل عن 1000 ريال ولا يزيد عن مليون ريال ، وفقاً لـ " عكاظ "

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أحدث التعليقات

الداهيه
لا يقدر ان يكذب ... لاكن........ هل سيطبق وصفته ويشرب كلوركس... هل الله سيهلكه بهذا الفيروس.... خاصه انه أشيمط عجوز... دذلحين الايام القادمه ستجيب...
اهلاوي صريح
صادق ياتجيب لعيبه تشيل الفريق وتصنع الفارق داخل الملعب لوتشوف محترفي الفريق مارين وليما وش سوو بالبطوله وبالدوري ككل اجيب من الانديه لاعب محلي افضل منهم بكثير الاهلي محتاج مدافع صلب وصانع لعب عليه الكلام وكذا محترف محلي واجنبي وتشوف فريق يحرث الملعب لدينا شباب بالفريق ممتازين بس محتاجيين اجانب ع مستوى عال
محمد
هذا كله بلعبة اخراج الهلال من البطوله والتي بدأت بتسكين الفرق مع بعضهم بداية وصولهم وهو تخطيط من قبل اللجنة لمعرفتهم ان الزعيم لن يوافق على هكذا حيث ان السكن الموبوء قد اعد لهم سلفا وهل كان يعقم يوميا أم كان العكس حيث أن الإصابات صارت متلاحقة بينما التعاون واللذي هو معهم لم يكن بهم اي إصابة الا يدعوا ذلك للشك والريبه وكذلك الفحص اليومي للزعيم فقط ربما لخوفهم منه فقط اما سيرة الأندية الباقيه فلا خوف منهم ولو كان الاتحاد موجودا لحدث له ما حدث للزعيم فالخوف هو من كبار آسيا فقط
مواطن 12345
ممتاز جدا ان يكون تواصل بين المواطن والمسؤول لكن المطلوب الموظفين يتواصلون ويردون على المواطن فى حال وجود حالات واجبة الزكاه او الضريبه بشكل مفصل ومؤكد السؤال : كيف نعرف اصحاب الاراضي الكبرى المعروضه للبيع واصبحت واجبت الزكاه انهم دفعوا زكاة لها او لأ وكيف يتم الإبلاغ عنها ياريب لو كانت هناك آليه لذلك لتطبيقها بالواقع .
أحمد علي آل مانع
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة حتى طرح هذا الموضوع من خلال الصحيفة ماهو منطقي عفا الله عما سلف وكلنا وطن واحد

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