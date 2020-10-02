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بالفيديو.. سياسي كويتي: واجهنا حملات تشوية شرسة من قطر منذ عام 1996 م

Time منذ 49 دقيقة
Views 1470
بالفيديو.. سياسي كويتي: واجهنا حملات تشوية شرسة من قطر منذ عام 1996 م

خالد الظفيري (صدى):
أكد الباحث السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع على معاناة الكويت من الدور القطري الخائن من قبل الأزمة الخليجية مع قطر بسنوات عديدة .

وقال " المناع " أنه منذ عام 1996 م تتعرض الكويت لحملات تشويه شرسة من الإعلام القطري، وفقاً للإخبارية .

وأضاف : الإعلام القطري حمًلنا وز ما يحدث في العراق ولم يبق منهم إلا ن يقولوا أنتم الذين قمتم بغزو العراق !

وقال " المناع " أن السلطات الكويتية أغلقت مكتب "الجزيرة " بالكويت أكثر من مرة ، ومع ذلك فحملات التشويه مستمرة .

وشهدت الكويت أمس توافد رؤساء وزعماء العالم من بينهم الوفد السعودي الرفيع برئاسة الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
لا استبعد والله لان ابنائي يحتاجون اجراء عمليات وارسلت عبر موقع الكتروني مرتين والرد يعتذر....... عن تنفيذ طلبكم.. حسبنا الله ونعم الوكيل.
ابو مازن
هذا النادي معروف من زمان ماعنده الا الحقد والكره على جميع الانديه وهو يطبق مقولة ماصديقي الا انا وهذ يدل على النقص وضعف بطولاته من أعماله ولن تقوم له أي إنجازات مادام هذه أعماله وتشكيكه في كل شي
أبو محمد الدوسري
انا لست منجم ولاكن اتوقع والعلم عند الله لن تقام مباراة بين النصر والفريق الايراني لن تقام وغدا لناظره قريب يوم السبت لن تشاهدو مباراة
النصر بمن حضر
الهريفي عطنى نقاط الضعف للفريق الايراني بس فالح اطلع نقاط الضعف حق النصر اتمنى اذا أخذها النصر مانشوفك في القنوات
ابو محمد الدوسري
الزعيم مرفوع الراس

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