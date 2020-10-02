بالفيديو.. سياسي كويتي: واجهنا حملات تشوية شرسة من قطر منذ عام 1996 م

خالد الظفيري (صدى):
أكد الباحث السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع على معاناة الكويت من الدور القطري الخائن من قبل الأزمة الخليجية مع قطر بسنوات عديدة .
وقال " المناع " أنه منذ عام 1996 م تتعرض الكويت لحملات تشويه شرسة من الإعلام القطري، وفقاً للإخبارية .
وأضاف : الإعلام القطري حمًلنا وز ما يحدث في العراق ولم يبق منهم إلا ن يقولوا أنتم الذين قمتم بغزو العراق !
وقال " المناع " أن السلطات الكويتية أغلقت مكتب "الجزيرة " بالكويت أكثر من مرة ، ومع ذلك فحملات التشويه مستمرة .
وشهدت الكويت أمس توافد رؤساء وزعماء العالم من بينهم الوفد السعودي الرفيع برئاسة الأمير منصور بن متعب بن عبد العزيز نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح .