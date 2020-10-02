«الراتب الثابت» أول أسباب اختيار المعلمين والمعلمات للمهنة

الرياض (صدى):
أكدت دراسة علمية حديثة أن مهنة التدريس تحقق الرضا الوظيفي لدا أغلب المعلمين والمعلمات في المملكة .
وكشفت الدراسة أن أكثر من 90 % من المعلمين ولمعلمات يرون أن التعليم يتيح دخل ثابت يشجع على اختيار المهنة والتمسك بها .
أما السبب الثاني لإختيار المهنة فكان لتأثير التعليم في تطور الأطفال والشباب ، كما أكدت أن 53.8 % من قادة المدارس الإناث راضيات عن مهنتهن .
ورأى أكثر من 70 % من المعلمين والمعلمات أنهم أعدوا أنفسهم جيداً للمهنة ، كما أعدوا جيداً لتوظيف التقنية في التدريس ، كما كان المستوى التعليمي بين الرجال والنساء متقارب في مهنة التعليم .