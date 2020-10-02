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السومة يضع شروطه على الأهلي للبقاء

Time منذ ساعة
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السومة يضع شروطه على الأهلي للبقاء

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر ، بأن عمر السومة مهاجم النادي الأهلي وهدافه الأول ، وضع شرطا لبقائه في النادي ، وتمثل الشرط في أن تقوم إدارة النادي، بإبرام صفقات محلية وأجنبية،لإنتشال الفريق من وضعه الحالي.

وشدد السومة على أنه في حال لم تتمكن الإدارة من إيجاد الحلول لتلك المسألة، فإنه سيطالب بالسماح له بالبحث عن خوض تجربة احترافية جديدة خارج أسوار النادي بحسب عكاظ.

ويذكر أن اللاعب ، سبق وأن وضع ذات المطالب على طاولة الإدارة الأهلاوية في وقت سابق إلا أنها لم تنجح، في توفير صفقات مهمة لدعم الفريق في مشواره الآسيوي، ما جعل الأهلي يخرج من السباق الآسيوي في ربع النهائي بالخسارة أمام النصر بهدفين دون مقابل. وكان النادي

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أحدث التعليقات

ابوبدر
لا استبعد والله لان ابنائي يحتاجون اجراء عمليات وارسلت عبر موقع الكتروني مرتين والرد يعتذر....... عن تنفيذ طلبكم.. حسبنا الله ونعم الوكيل.
ابو مازن
هذا النادي معروف من زمان ماعنده الا الحقد والكره على جميع الانديه وهو يطبق مقولة ماصديقي الا انا وهذ يدل على النقص وضعف بطولاته من أعماله ولن تقوم له أي إنجازات مادام هذه أعماله وتشكيكه في كل شي
أبو محمد الدوسري
انا لست منجم ولاكن اتوقع والعلم عند الله لن تقام مباراة بين النصر والفريق الايراني لن تقام وغدا لناظره قريب يوم السبت لن تشاهدو مباراة
النصر بمن حضر
الهريفي عطنى نقاط الضعف للفريق الايراني بس فالح اطلع نقاط الضعف حق النصر اتمنى اذا أخذها النصر مانشوفك في القنوات
ابو محمد الدوسري
الزعيم مرفوع الراس

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