السومة يضع شروطه على الأهلي للبقاء

ماجد محمد (صدى):
كشفت مصادر ، بأن عمر السومة مهاجم النادي الأهلي وهدافه الأول ، وضع شرطا لبقائه في النادي ، وتمثل الشرط في أن تقوم إدارة النادي، بإبرام صفقات محلية وأجنبية،لإنتشال الفريق من وضعه الحالي.
وشدد السومة على أنه في حال لم تتمكن الإدارة من إيجاد الحلول لتلك المسألة، فإنه سيطالب بالسماح له بالبحث عن خوض تجربة احترافية جديدة خارج أسوار النادي بحسب عكاظ.
ويذكر أن اللاعب ، سبق وأن وضع ذات المطالب على طاولة الإدارة الأهلاوية في وقت سابق إلا أنها لم تنجح، في توفير صفقات مهمة لدعم الفريق في مشواره الآسيوي، ما جعل الأهلي يخرج من السباق الآسيوي في ربع النهائي بالخسارة أمام النصر بهدفين دون مقابل. وكان النادي