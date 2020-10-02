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القيادة تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس ألمانيا الاتحادية بذكرى يوم الوحدة لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية ألمانيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
لا استبعد والله لان ابنائي يحتاجون اجراء عمليات وارسلت عبر موقع الكتروني مرتين والرد يعتذر....... عن تنفيذ طلبكم.. حسبنا الله ونعم الوكيل.
ابو مازن
هذا النادي معروف من زمان ماعنده الا الحقد والكره على جميع الانديه وهو يطبق مقولة ماصديقي الا انا وهذ يدل على النقص وضعف بطولاته من أعماله ولن تقوم له أي إنجازات مادام هذه أعماله وتشكيكه في كل شي
أبو محمد الدوسري
انا لست منجم ولاكن اتوقع والعلم عند الله لن تقام مباراة بين النصر والفريق الايراني لن تقام وغدا لناظره قريب يوم السبت لن تشاهدو مباراة
النصر بمن حضر
الهريفي عطنى نقاط الضعف للفريق الايراني بس فالح اطلع نقاط الضعف حق النصر اتمنى اذا أخذها النصر مانشوفك في القنوات
ابو محمد الدوسري
الزعيم مرفوع الراس

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