93 % من تصوير الأفلام بالمملكة والثقافة السعودية «ما يطلبه المشاهدون»

الرياض (صدى):
كشف المجلس الثقافي البريطاني بالمملكة عن مزايا العمل السينيمائي بالمملكة بما يحقق إزدهار صناعة السينما السعودية خلال السنوات المقبلة .
وأكد " الثقافي البريطاني " وفق دراسة علمية على أرض الواقع بين العاملين بالقطاع والطلاب على تميز صناعة الأفلام بتوافر مواقع التصوير حيث تقوم 93 % من شركات الإنتاج بتصوير الأعمال محلياً ، 39 % منها في الرياض و29 % منها في جدة ومكة .
بجانب مزايا القوة العاملة الشبابية فثلاث أرباع العاملين متوسط أعمارهم 26 عام ، وتفضيل المشاهد لثقافة المملكة التي تعبر عنه .
أما التحديات التي تواجه صناعة السينما فرأي بعض المشاركين في الدراسة أنها تتمثل في التمويل ورأى آخرون أن أهم لصعوبات توظيف الطاقم بسبب نقص المهارات ، ثم تكلفة العمالة ، ثم نقص المتقدمين .