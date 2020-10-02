الأعداد السابقة للصحيفة

ترامب يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

Time منذ 22 دقيقة
Views 1440
Comment 2
ترامب يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد COVID19، وذلك عقب إصابة مستشارته هوب هيكس.

وأكد دونالد ترامب، خلال تصريحات له، أنه سيبدأ الحجر الصحي فورًا، مضيفًا: " سنتخطى هذه المرحلة معًا"، فيما كانت ‏هيكس قد رافقت ترمب على متن الطائرة الرئاسية لحضور المناظرة الأولى.

وكان ترامب، قد كشف في وقت سابق، إنه وزوجته ميلانيا خضعا لفحص كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، لافتًا إلى أنه عزل نفسه، قائلًا: "هوب هيكس كانت تعمل بجدية دون حتى أخذ استراحة صغيرة، وثبت للتو أنها إيجابية لفحص كوفيد-19 " .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ع. س. ع
الدويش عميد الكذابين الترشيحيين ومسوي نفسه كاتب كبير وهو ما عندة سالفة وعارف أن تاريخهم وبطولاتهم مكذوبة ومضروبة بس انة مدرعم ما يدري وين الله حاطة عجوز قريع
متفرج
من غباوة إدارة الهلال وخاصتاً مخرج 17 لم يتدخلو ويطلبو لجنه طبيه محايده بجانب اللجنه الطبيه للأتحاد الأسوي اللتي هي من تكشف ومن تقرر على اللاعبين... الأتحاد الأسوي هو العدو لأنه أُخترق من قبل نافذين عندناحتى لو مجرد إتصال برئيس الأتحاد الأسوي ،،، كانت المشكله في إدارة الهلال لعدم طلبها كشف آخر على اللاعبين من قبل لجنة أطباءمحايدين حتى لو يدفع الهلال التكلفه ...!!!
الداهيه
واو...واطسزسز....؟ الي ما يعرف امريكا... بلد جمع من هب ودب وطراطيش من جميع شعوب وقارات العالم.. انت وحضك ..ان سكنت بحي زنوج او هنود او مكسيكيه..الخ بلد مقرررف للعيش فيها..هي بعيون الاذله كبيره..وبعيون الكبار حقيره.. ون طعميه سير جون..
سعودي وافتخر
تتمنى فوز العدو على أبناء الوطن.. بانت وطنيتكم الحقيقيه... أقل شي اصمت ولاتتكلم...
نجاة محمد
الله المستعان اهم شي مافي لقاءات مع الصحافة

أخر الأخبار

الإسراف في تناول المياه المعدنية يشكل خطورة على صحة الأشخاص
الإسراف في تناول المياه المعدنية يشكل خطورة على صحة الأشخاص
Time منذ دقيقة Views 1032
ترامب يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا
ترامب يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا
Time منذ 22 دقيقة Views 1440
الأرصاد تصدر تنبيها من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
الأرصاد تصدر تنبيها من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
Time منذ 42 دقيقة Views 1481
ترامب وميلانيا يخضعان للفحص والعزل بعد إصابة مستشارته
ترامب وميلانيا يخضعان للفحص والعزل بعد إصابة مستشارته
Time منذ ساعة Views 1537
«الحصيني» : أمطار متفاوتة وحبات برد من مكان لآخر
«الحصيني» : أمطار متفاوتة وحبات برد من مكان لآخر
Time منذ ساعة Views 1654
هجوم عنيف من مي العيدان ضد الابنة الكبرى لصدام حسين
هجوم عنيف من مي العيدان ضد الابنة الكبرى لصدام حسين
Time منذ ساعة Views 2335
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ ساعتين Views 1763
رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء القصيم وتبوك
رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء القصيم وتبوك
Time منذ ساعتين Views 1718
انتحار طفل بالقفز من الطابق الـ10 بسبب لعبة خطيرة
انتحار طفل بالقفز من الطابق الـ10 بسبب لعبة خطيرة
Time منذ 3 ساعات Views 650
مستشارة ترامب تصاب بفيروس كورونا
مستشارة ترامب تصاب بفيروس كورونا
Time منذ 3 ساعات Views 2204