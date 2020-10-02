ترامب يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا

واشنطن (صدى):
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد COVID19، وذلك عقب إصابة مستشارته هوب هيكس.
وأكد دونالد ترامب، خلال تصريحات له، أنه سيبدأ الحجر الصحي فورًا، مضيفًا: " سنتخطى هذه المرحلة معًا"، فيما كانت هيكس قد رافقت ترمب على متن الطائرة الرئاسية لحضور المناظرة الأولى.
وكان ترامب، قد كشف في وقت سابق، إنه وزوجته ميلانيا خضعا لفحص كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، لافتًا إلى أنه عزل نفسه، قائلًا: "هوب هيكس كانت تعمل بجدية دون حتى أخذ استراحة صغيرة، وثبت للتو أنها إيجابية لفحص كوفيد-19 " .