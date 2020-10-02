ترامب وميلانيا يخضعان للفحص والعزل بعد إصابة مستشارته

واشنطن (صدى):
خضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، وزوجته السيدة الأولى ميلانيا، للحجر الصحي بعد إصابة مستشارته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.
وأكد دونالد ترامب، إنه وزوجته ميلانيا خضعا لفحص كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، لافتًا إلى أنه عزل نفسه بانتظار صدور نتائج اختبار الفيروس، قائلًا: "هوب هيكس كانت تعمل بجدية دون حتى أخذ استراحة صغيرة، وثبت للتو أنها إيجابية لفحص كوفيد-19" .
وأضاف: " أمر جلل! السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الاختبار الخاص بنا. في غضون ذلك، سنبدأ عملية الحجر الصحي!"؛ فيما كانت هيكس قد سافرت مع الرئيس عدة مرات مؤخرا، بما في ذلك خلال المناظرة في كليفلاند يوم الثلاثاء، وشوهدت على متن السفينة "مارين وان" ، إلى جانب العديد من أقرب مساعدي الرئيس الأمريكي.