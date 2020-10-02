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ترامب وميلانيا يخضعان للفحص والعزل بعد إصابة مستشارته

Time منذ ساعة
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ترامب وميلانيا يخضعان للفحص والعزل بعد إصابة مستشارته

واشنطن (صدى):
خضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، وزوجته السيدة الأولى ميلانيا، للحجر الصحي بعد إصابة مستشارته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

وأكد دونالد ترامب، إنه وزوجته ميلانيا خضعا لفحص كورونا، المسبب لوباء كوفيد-19، لافتًا إلى أنه عزل نفسه بانتظار صدور نتائج اختبار الفيروس، قائلًا: "هوب هيكس كانت تعمل بجدية دون حتى أخذ استراحة صغيرة، وثبت للتو أنها إيجابية لفحص كوفيد-19" .

وأضاف: " أمر جلل! السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الاختبار الخاص بنا. في غضون ذلك، سنبدأ عملية الحجر الصحي!"؛ فيما كانت هيكس قد سافرت مع الرئيس عدة مرات مؤخرا، بما في ذلك خلال المناظرة في كليفلاند يوم الثلاثاء، وشوهدت على متن السفينة "مارين وان" ، إلى جانب العديد من أقرب مساعدي الرئيس الأمريكي.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الدويش عميد الكذابين الترشيحيين ومسوي نفسه كاتب كبير وهو ما عندة سالفة وعارف أن تاريخهم وبطولاتهم مكذوبة ومضروبة بس انة مدرعم ما يدري وين الله حاطة عجوز قريع
متفرج
من غباوة إدارة الهلال وخاصتاً مخرج 17 لم يتدخلو ويطلبو لجنه طبيه محايده بجانب اللجنه الطبيه للأتحاد الأسوي اللتي هي من تكشف ومن تقرر على اللاعبين... الأتحاد الأسوي هو العدو لأنه أُخترق من قبل نافذين عندناحتى لو مجرد إتصال برئيس الأتحاد الأسوي ،،، كانت المشكله في إدارة الهلال لعدم طلبها كشف آخر على اللاعبين من قبل لجنة أطباءمحايدين حتى لو يدفع الهلال التكلفه ...!!!
الداهيه
واو...واطسزسز....؟ الي ما يعرف امريكا... بلد جمع من هب ودب وطراطيش من جميع شعوب وقارات العالم.. انت وحضك ..ان سكنت بحي زنوج او هنود او مكسيكيه..الخ بلد مقرررف للعيش فيها..هي بعيون الاذله كبيره..وبعيون الكبار حقيره.. ون طعميه سير جون..
سعودي وافتخر
تتمنى فوز العدو على أبناء الوطن.. بانت وطنيتكم الحقيقيه... أقل شي اصمت ولاتتكلم...
نجاة محمد
الله المستعان اهم شي مافي لقاءات مع الصحافة

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