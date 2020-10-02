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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 36 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كذلك على أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية خاصة من منطقة نجران، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
abdul
مطالبات بتغيير الحكم السنغافوري لأنه شيعي ويذهب للحسينيات ؟ يا للفشِّيلة والخزي الذي يلاحق الشعب السعودي الطيب علي مستوي العالم بسبب المطالب المخزية من بعض المتخلّفين المتعصبين والمتقوقعين في عباية التفريقيّين.
ابو محمد 😎 ✍️
كأني اسمع الاصهب يردد .. ياليت دعستك هايلكس قبل ماتروحي معنا ياهيكس ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
🌹
بطوله فاشله واتحاد ظالم ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل

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