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وزير الإعلام اليمني: نهب الحوثيين لتحويلات ملايين المغتربين اليمنيين عمل إجرامي وعقاب جماعي

Time منذ 51 دقيقة
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وزير الإعلام اليمني: نهب الحوثيين لتحويلات ملايين المغتربين اليمنيين عمل إجرامي وعقاب جماعي

الرياض (صدى):
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن حملات النهب والسطو والابتزاز التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية على البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، ونهبها أكثر من 30 في المئة من قيمة الحوالات الشخصية الصادرة من الخارج أو المناطق المحررة للمواطنين في مناطق سيطرتها، يؤكد أنها مجرد عصابة إجرامية لا تتقن سوى النهب والقتل ونشر الفوضى والإرهاب‏.

وأضاف الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ ) اليوم: إن النهب المنظم الذي تمارسه ميليشيا الحوثي لتحويلات ملايين المغتربين والمواطنين في المناطق المحررة ومناطق سيطرتها، في ظل توقف المرتبات وتردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وتعطل القطاع الخاص وانعدام فرص العمل وتفاقم المعاناة الإنسانية، عمل إجرامي وعقاب جماعي تفرضه الميليشيا على اليمنيين.

وأشار إلى أن الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران لم تكتف بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة ومرتبات موظفي الدولة لمدة خمس سنوات وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، بل وصل بها الأمر إلى التضييق على البنوك وشركات الصرافة لقطع آخر شريان للاقتصاد ولحياة المواطنين في مناطق سيطرتها‏.

ولفت الانتباه إلى أن هذه السياسات الإجرامية تؤكد عدم اكتراث ميليشيا الحوثي بالأوضاع الإنسانية والمعيشة الكارثية للمواطنين في مناطق سيطرتها، وانتهاجها سياسة الإفقار والتجويع بهدف تركيعهم ودفعهم للتوجه إلى جبهات القتال للبحث عن قوت يومهم، والتضييق على مصادر رزقهم وسبل عيشهم، لصالح تمويل مجهودها الحربي.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
يا صالح 😂😂😂😂😂😂🚓🚓🚓🚓 هذا 🤐🤐
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
سبحان الله
خالد المنتشري
تكفى يابوراكان طارق كيال بالعمري لا يفوتكم تكفون ياعيال العود تكفون تكفون تكفون تكفون

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