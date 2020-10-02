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«الزكاة والدخل» تكشف موعد بدء تطبيق قرار إعفاء التوريدات العقارية من القيمة المضافة

Time منذ 17 دقيقة
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«الزكاة والدخل» تكشف موعد بدء تطبيق قرار إعفاء التوريدات العقارية من القيمة المضافة

علي القحطاني (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تطبيقاً للأمر الملكي الكريم الصادر اليوم الجمعة، سيتم البدء من يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من أكتوبر من العام الجاري 2020م، بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

وأوضحت "الزكاة والدخل" أن تلك التي تعرّف بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية"، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.

وأشارت الهيئة، إلى أن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).

وأكدت الهيئة بأن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عدداً من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.

وشددت على استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، لافتة إلى أنه سيتم تمكين المطورين العقاريين المرخصين، من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها منها، وفقاً للشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة لاحقاً.

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
يا صالح 😂😂😂😂😂😂🚓🚓🚓🚓 هذا 🤐🤐
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
طيب
ابو عمار
سبحان الله
خالد المنتشري
تكفى يابوراكان طارق كيال بالعمري لا يفوتكم تكفون ياعيال العود تكفون تكفون تكفون تكفون

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