الأعداد السابقة للصحيفة

مبتعثة تعمل مع الشرطة الأمريكية تروي تفاصيل تخصصها في علم الجريمة " فيديو " 

Time منذ 6 ساعات
Views 3010
Comment 4
مبتعثة تعمل مع الشرطة الأمريكية تروي تفاصيل تخصصها في علم الجريمة " فيديو " 

نايف السالم (صدى):
روت مبتعثة تعمل مع الشرطة الأمريكية ألاء الحمد تفاصيل تجربتها وتخصصها في علم الجريمة.

وقالت الحمد خلال حوارها عبر برنامج " يا هلا ":" أحب تحقيق الأشياء  المعقدة منذ صغري وأنا من هواة أفلام الجريمة والغموض "، لافتة:" كانت أمنيتي أن أكون محققة جنائية ".

ولفتت الحمد إلى أن التخصص الجنائي أضاف لشخصيتها القوة والتماسك مع المواقف الصعبة  وعدم التأثر بأي موقف.

وأوضحت الحمد أن علم الجريمة والعدالة الجنائية يعتمد على التحليل والتركيز، مشيرة:" أخذت دورات متخصصة في تصوير الجرائم وزيارة السجون الأمريكية ".

وتابعت أن الشرطة الأمريكية لها ضوابط وشروط يجب توافرها في الطالب كي يتم السماح له ومنها أن يكون المعدل الدراسي مرتفعا وأن يكون ملف الطالب خاليا من المخالفات بشتى أنواعها، مبينة:" طبقت مع الشرطة الأمريكية لمدة سنة كاملة ".

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ربنا يريد بنا خير ..
abdul
مطالبات بتغيير الحكم السنغافوري لأنه شيعي ويذهب للحسينيات ؟ يا للفشِّيلة والخزي الذي يلاحق الشعب السعودي الطيب علي مستوي العالم بسبب المطالب المخزية من بعض المتخلّفين المتعصبين والمتقوقعين في عباية التفريقيّين.
ابو محمد 😎 ✍️
كأني اسمع الاصهب يردد .. ياليت دعستك هايلكس قبل ماتروحي معنا ياهيكس ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر على الاجواد ..
🌹
بطوله فاشله واتحاد ظالم ما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل

أخر الأخبار

هجوم عنيف من مي العيدان ضد الابنة الكبرى لصدام حسين
هجوم عنيف من مي العيدان ضد الابنة الكبرى لصدام حسين
Time منذ 14 دقيقة Views 1311
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة
Time منذ 36 دقيقة Views 1448
رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء القصيم وتبوك
رياح نشطة وأتربة مثارة تسود أجواء القصيم وتبوك
Time منذ ساعة Views 1601
انتحار طفل بالقفز من الطابق الـ10 بسبب لعبة خطيرة
انتحار طفل بالقفز من الطابق الـ10 بسبب لعبة خطيرة
Time منذ ساعة Views 452
مستشارة ترامب تصاب بفيروس كورونا
مستشارة ترامب تصاب بفيروس كورونا
Time منذ ساعتين Views 1979
«وزير الإسكان» : تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول تحقق رؤية المملكة
«وزير الإسكان» : تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية للمسكن الأول تحقق رؤية المملكة
Time منذ ساعتين Views 1968
«الزكاة والدخل» تكشف موعد بدء تطبيق قرار إعفاء التوريدات العقارية من القيمة المضافة
«الزكاة والدخل» تكشف موعد بدء تطبيق قرار إعفاء التوريدات العقارية من القيمة المضافة
Time منذ 3 ساعات Views 2137
وزير الإعلام اليمني: نهب الحوثيين لتحويلات ملايين المغتربين اليمنيين عمل إجرامي وعقاب جماعي
وزير الإعلام اليمني: نهب الحوثيين لتحويلات ملايين المغتربين اليمنيين عمل إجرامي وعقاب جماعي
Time منذ 3 ساعات Views 1755
وزير المالية: إعفاء التوريدات العقارية من القيمة المضافة يحفز القطاع السكني والتجاري
وزير المالية: إعفاء التوريدات العقارية من القيمة المضافة يحفز القطاع السكني والتجاري
Time منذ 4 ساعات Views 2064
أمطار على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج
أمطار على المراكز الشرقية التابعة لمحافظة أملج
Time منذ 4 ساعات Views 1804