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بيان رسمي من الفتح بخصوص قرار وقف دعم وزارة الرياضة

Time منذ ساعة
Views 1864
بيان رسمي من الفتح بخصوص قرار وقف دعم وزارة الرياضة

طلال الغامدي (صدى):
علقت إدارة نادي الفتح على قرار وزارة الرياضية من وقف دعمها للنادي، لعدم تسليم المستندات التي تمثل أساس صرف المستحقات الشهرية.

وأوضح الفتح في بيان رسمي أن "طلب اللجنة بتسليم كافة المستندات المؤيدة للصرف لدفعة شهر يوليو من هذا العام لم يصل إلى الإدارة التنفيذية بالنادي، بسبب خلل تقني في وصول رسائل البريد الإلكتروني وعدم متابعة الموظف المسؤول عن استقبال الرسائل الإلكترونية للأمر".

وذكر البيان أنه: "فور صدور قرار لجنة الكفاءة المالية اليوم تواصلت الإدارة مع اللجنة مباشرة لتقديم كافة الدلائل التي تشير إلى إيفاء إدارة الفتح بكافة الشروط وإرسال جميع المستندات المطلوبة".

وأشار الفتح إلى أن اللجنة تفهمت الأمر، "كما قامت إدارة النادي بحل المشكلة التقنية"، الخاصة بالرسائل الإلكترونية.

وأكدت الإدارة على حرصها الكبير على العمل وفق ما وضعته وزارة الرياضة من استراتيجيات وخطط لزيادة كفاءة الصرف بالأندية.

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أحدث التعليقات

السيف
سبحان الله الكل على الاسلام أن شاءالله فراج قريب يا الله 😤
أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون شامبو قابل للاشتعال ويباع في الأسواق؟!
نادر
ابن الكلب قصدي الذيب خسيس.. والحين تهجونه اخاف بكرة يعتذر ثم تمجدونه.. الي خلاكم تمجدون صدام وهو عدو لدولتنا ولحكامنا ينخاف منكم..
ابو احمد
والله حقيقة ان الجامعات تخاطر بالطلاب واجتماعاتهم عن بعد
.M.
هاذي زوجها طلقها وصارت تشتغل راقصه🤭

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