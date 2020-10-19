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مطالبات بإجراء الاختبارات عن بعد.. والطلاب يؤكدون: الجامعات تخاطر بنا

Time منذ ساعة
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مطالبات بإجراء الاختبارات عن بعد.. والطلاب يؤكدون: الجامعات تخاطر بنا

عادل الحربي (صدى):
آثار تصريح وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم، بعودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسابيع القادمة في حال التهاون في الإجراءات الاحترازية، حالة من الخوف بين طلاب وطالبات الجامعات بسبب التجمعات اثناء أداء الامتحانات حضورياً.

وأكد طلاب الجامعات أن القاعات التي تجري فيها الاختبارات غير مهيأة للاحترازات بسبب صغرها وعدد الطلبة هائل.

ودشن رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر تويتر هاشتاق تحت عنوان #الجامعاتتخاطربالطلاب، مطالبين خلاله إعادة النظر في قرار إجراء الاختبارات حضوريا.

وعلق أحد المغردين على الهاشتاق قائلا: " ‏وزارة الصحه تقول مانريد موجة ثانية بالمقابل الجامعة تقرر إجراء الاختبارات حضوري وفيها تكدس من الطلبة وكلاسات صغيرة مافيها أي تباعد، نتمنى أن تعيدوا النظر بالقرار".

‏‎‎‎وتابع المغرد: " نتمنى أن تعيدوا النظر بالقرار لأن الوضع صعب جداً، كما أن القاعات ضيقة "

‏وقالت مغردة:" كثير من الطالبات حوامل ، وكلنا نعرف ان مناعة المرأه تضعف عند الحمل، بهذه الطريقة تخاطرون بروح طفلها قبل روحها

وأضاف مغرد: " ‏استغرب منهم نضع مسافة بين الطلاب وقت الاختبار، بينما الطلاب يجتمعون ف الأسياب و في مواقف السيارات و لاتحكم على فترة الاختبار فقط ،".

‏‎وقال مغرد: " دفعت الحكومة المليارات من أجل صحة المواطن، وبذلت وزارة الصحة الكثير من الجهد للسيطره على انتشار الفيروس, والآن الجامعات تهدم كل هذا وتجبر الطلاب على الاختبار حضوري، لا تجعلونا نعود لنقطة الصفر" !

وأضافت مغردة:" نطالب ب‏إلغاء الاختبارات الفصلية والنهائية كورونا لايزال موجود والأزمة لم تنتهي مستمرة نخاف على صحتنا وصحة الجميع وسوف نتسبب بموجة ثانية لدينا وبيئة خصبة لسرعة انتشار الفيروس ".

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أحدث التعليقات

محمد
ليتني ماسمعته وانا على فراشي بنام وراي دوام
ابو فهد
ههههه الزعيقيات يبون يقطون مع السد كل هذا لأنه يمسخرهم بكل مباراه 😁😁
الداهيه
اش لم المغربي على الحبشيه... 😂😂😂😂😂😂😂😂😂... انها ام الخبائث 🍺🤮 ليبيعوها على الخرفان 🐑🐑🐑🐑
ماجد
اللهم لك الحمد ولك الشكر
عبدالله
ايش البجاحه هذي. قاعده تهددينهم بزوجك. انا متأكد ان زوجك متغطي تحت البطانيه و يقول الله يخرب بيتك ورطيني

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