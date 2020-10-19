الأمير سطام يعلق على فتوى رئيس اتحاد علماء المسلمين: مواقفهم تأتي من أجل إرضاء أردوغان

علي القحطاني (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على فتوى رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أحمد الريسوني، والتى قال فيها إن محاربة الاقتصاد التركى مخالفة دينية تصل إلى مستوى الردة عن الإسلام ودعم الاقتصاد التركى يعادل أجره عمرة.
وقال الأمير سطام في تغريدة بتويتر : يستخدمون الدين من أجل مصالحهم الحزبية كلام خطير من شيخ حزبي يكفر المسلمين بسبب المقاطعة الشعبية التي كانت رداً على سياسة تركيا العدائية".
وأضاف:" مواقفهم تأتي من أجل إرضاء خليفتهم أردوغان, وصف دعم الاقتصاد بأنه يعادل عمره وسنجد منهم من يقول بأنها تعادل حجة".