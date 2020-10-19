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الأمير سطام يعلق على فتوى رئيس اتحاد علماء المسلمين: مواقفهم تأتي من أجل إرضاء أردوغان

Time منذ 35 دقيقة
Views 1618
الأمير سطام يعلق على فتوى رئيس اتحاد علماء المسلمين: مواقفهم تأتي من أجل إرضاء أردوغان

علي القحطاني (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على فتوى رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أحمد الريسوني، والتى قال فيها إن محاربة الاقتصاد التركى مخالفة دينية تصل إلى مستوى الردة عن الإسلام ودعم الاقتصاد التركى يعادل أجره عمرة.

وقال الأمير سطام في تغريدة بتويتر : ‏يستخدمون الدين من أجل مصالحهم الحزبية كلام خطير من شيخ حزبي يكفر المسلمين بسبب المقاطعة الشعبية التي كانت رداً على سياسة تركيا العدائية".

وأضاف:" مواقفهم تأتي من أجل إرضاء خليفتهم أردوغان, وصف دعم الاقتصاد بأنه يعادل عمره وسنجد منهم من يقول بأنها تعادل حجة".

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أحدث التعليقات

الداهيه
طقعانه لو تزوجت ملك اللحمه بمصر...بورعي البورعي ...ما عطاها مهر ١٥ الف قني..مع انه راح يصفقها العمر كله...؟
عدو الخونة
الريسوني فاجر ومبيح للحرام مثله مثل سلفه القرضي
الداهيه
لا حول ولا قوة الا بالله... كل يوم تأخير يقلل فرص النجاة.... دذلخين السوال الي يبطح نفسه.... وش السبب..؟ مش معقوله لدخين ما به تصريح بالاسباب سواء من البلديه او من المطافي..؟
الداهيه
اهل هالدييرت احسن ناس... ولاكن طيبتهم وحسن نيتهم الزايده..جعلتهم مطمع لكل فاسد اثيم... لابد يكون به وقف مصارحه وكلمات قاسيه تفتح العقول وتوقض الغفلان...
عبدالله
بيعوه واكسبوا كم مليون افضل من يدخل في الفتره الحره ويروح بلاش

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