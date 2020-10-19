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ترامب يضع شرطًا لرفع السودان من قوائم الإرهاب

Time منذ ساعة
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ترامب يضع شرطًا لرفع السودان من قوائم الإرهاب

واشنطن (صدى):
وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شرطًا لرفع السودان من قوائم الإرهاب، قائلا إن بلاده سترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد أن تدفع حكومته 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين.

وأضاف ترامب في تغريدة:" الحكومة الجديدة في السودان، التي تحقق تقدما كبيرا، وافقت على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم ما أن يتم الدفع، سأرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. بعد طول انتظار، العدالة تحققت للشعب الأمريكي والسودان خطا خطوة كبيرة ".

وكان مصدر أمريكي مطلع ذكر في تصريحات سابقة أن الولايات المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع السودان حول رفع اسمه من قائمة الإرهاب.

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أحدث التعليقات

الداهيه
طقعانه لو تزوجت ملك اللحمه بمصر...بورعي البورعي ...ما عطاها مهر ١٥ الف قني..مع انه راح يصفقها العمر كله...؟
عدو الخونة
الريسوني فاجر ومبيح للحرام مثله مثل سلفه القرضي
الداهيه
لا حول ولا قوة الا بالله... كل يوم تأخير يقلل فرص النجاة.... دذلخين السوال الي يبطح نفسه.... وش السبب..؟ مش معقوله لدخين ما به تصريح بالاسباب سواء من البلديه او من المطافي..؟
الداهيه
اهل هالدييرت احسن ناس... ولاكن طيبتهم وحسن نيتهم الزايده..جعلتهم مطمع لكل فاسد اثيم... لابد يكون به وقف مصارحه وكلمات قاسيه تفتح العقول وتوقض الغفلان...
عبدالله
بيعوه واكسبوا كم مليون افضل من يدخل في الفتره الحره ويروح بلاش

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