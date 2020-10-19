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هطول أمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع الجاري

Time منذ 12 دقيقة
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Comment 1
هطول أمطار غزيرة حتى نهاية الأسبوع الجاري

الرياض (صدى):
توقع باحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، نشاط رياح متوسطة غدًا الثلاثاء على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والكويت والأمارات والربع الخالي وشمال شرق منطقة مكة وشرق نجران.

وأكد على ضرورة السفر فجرًا في الساعات المتأخرة من الليل وذلك حفاظًا على واجهة السيارات على طريق الرياض الشرقية.

كما توقع تأثير منخفض جوي يتمركز في وسط البحر المتوسط على شمال مصر وشرق البحر المتوسط " فلسطين و لبنان وسوريا والأردن " بأمطار من متوسطة الى غزيرة نهاية هذا الأسبوع.

وأشار إلى احتمال امتداد آثاره على أجزاء من شمال المملكة من تحت المتابعة.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كنهم على ظهر خيمه..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
aaaa
السلام عليكم ورحمة الله من عدهذاالتقرير نفس من نشره الهدف منه تشويه مدارس التحفيظ الله المستعا
ابن حزم
الله يردها لاهلها سالمة
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ...

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