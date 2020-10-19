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"المنتجات الجنسية" مافيا تستهدف المواطنين بحسابات بنكية وسجلات تجارية

Time منذ 26 دقيقة
Views 1650
"المنتجات الجنسية" مافيا تستهدف المواطنين بحسابات بنكية وسجلات تجارية

خاص (صدى):
في الآونة الأخيرة، انتشرت في المملكة إعلانات ترويج منتجات جنسية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك من أجل النصب والغش الإلكتروني لجمع الأموال.

حيل يقودها أشخاص محترفون لاصطياد أموال الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، البعض ينخدع بتلك الإعلانات الممنهجة ويسقط بسرعة في شباك هؤلاء النصابين.

وكشفت صدى تفاصيل الحملة التي تستهدف المواطنين بذريعة بيع أدوات جنسية وبأسعار منخفضة، وبعد تحويل المبلغ لحساب بنكي، لم يتمكنوا الوصول إلى مروج الإعلان مرة أخرى.

واطلعت صدى على تفاصيل أحد ممن تواصل معهم عبر رسائل الواتساب والحسابات والذي " رفض ذكر اسمه"، حيث اتضح أن الحسابات البنكية لمؤسسة.

وقال انه تواصل معهم عبر حسابهم في توتير ومن ثم يتم التحدث معهم عبر رقم الواتس آب وهو رقم سعودي، ويقومون بعرض منتجاتهم الجنسية بالتفصيل، حيث يتولى التسنيق شاب من الجنسية السورية، بعد تحديدهم المناطق التي يتاح فيها التوصيل وهي الرياض وجدة والمدينة ومناطق الشرقية والجنوبية.

وأضاف أنه عند الاتفاق يرسل رقم حسابين للعميل في الراجحي والأهلي ويطلب صورة من التحويل واسم المحول رباعي، مؤكدا أنه وبعد استلام المبلغ يقوم بحظر الرقم.

يذكر أن العديد من الأشخاص وقعوا في عملية النصب بعد دفعهم الأموال للجهة الغير معلومة، وطالب نشطاء تويتر في المملكة بالقضاء على ظاهرة الترويج للمنتجات الجنسية على تويتر وكشف المحتالون الذين اتخذوا من الغش الإلكتروني وسيلة للاستيلاء على الأموال.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كنهم على ظهر خيمه..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
aaaa
السلام عليكم ورحمة الله من عدهذاالتقرير نفس من نشره الهدف منه تشويه مدارس التحفيظ الله المستعا
ابن حزم
الله يردها لاهلها سالمة
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ...

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