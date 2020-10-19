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بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته ويُعير " الواكد " إلى القادسية

Time منذ ساعتين
Views 1591
بالصور.. الهلال يستأنف تدريباته ويُعير " الواكد " إلى القادسية

طلال الغامدي (صدى):
استأنف لاعبو نادي الهلال تدريباتهم بعد أن أراحهم الجهاز الفني يوم أمس، حيث أدى المشاركون بصفة أساسية في لقاء " العين " مرانا استرجاعيا.

وأجرى بقية اللاعبين مرانا اعتياديا، تركز على الجانبين اللياقي والفني، كما شارك  سلمان الفرج في الجزء الأول من التدريبات الجماعية، قبل أن يواصل برنامجه التأهيلي.

وأدى الثنائي أندري كاريلو وناصر الدوسري مرانا لياقيا بالجري، وأداء وتدريبات لياقية بالكرة، حيث فرض " رازفان " مناورة على جزء من الملعب.

 

وشهدت التدريبات مشاركة " سالم الدوسري وحمد العبدان "، كما أتمت إدارة النادي إجراءات انتقال "محمد الواكد " إلى القادسية بنظام الإعارة لمدة سنة.

وشهد المران متابعة رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعد بن نافل، يؤدي الفريق عصر الغد مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة " أبها " يوم الخميس المقبل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كنهم على ظهر خيمه..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
aaaa
السلام عليكم ورحمة الله من عدهذاالتقرير نفس من نشره الهدف منه تشويه مدارس التحفيظ الله المستعا
ابن حزم
الله يردها لاهلها سالمة
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ...

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