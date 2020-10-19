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توجيه إنذارات رسمية لـ 5 أندية

Time منذ 53 دقيقة
Views 1668
توجيه إنذارات رسمية لـ 5 أندية

طلال الغامدي (صدى):
وجه فريق عمل استراتيجية دعم الأندية الرياضية، إنذارًا رسميًّا لخمسة أندية من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أثر نتائج الزيارات الميدانية المفاجئة التي قام بها الفريق في الأيام الماضية.

وتلقت إدارات أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي والقادسة، الإنذارات بسبب عدم تواجد الرؤساء التنفيذيين والطواقم الإدارية لهذه الأندية خلال ساعات العمل الرسمية؛ مما يعد مخالفًا للائحة الأساسية لأندية الرياضية والتعليمات ذات الصلة، وقد تضمنت الإنذارات التأكيد على ضرورة التزام موظفي الأندية بدوامهم اليومي وعدم تكرار ذلك مستقبلًا تحاشيًا لأي عقوبات إضافية.

وشملت الزيارات الميدانية أندية "الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي، الاتفاق، القادسية، أبها، ضمك"، حيث تم الاطلاع على العديد من الجوانب الخاصة بتطبيق الهيكلة الإدارية داخل الأندية ومتابعة سير العمل فيها.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
كنهم على ظهر خيمه..
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
aaaa
السلام عليكم ورحمة الله من عدهذاالتقرير نفس من نشره الهدف منه تشويه مدارس التحفيظ الله المستعا
ابن حزم
الله يردها لاهلها سالمة
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههههه ...

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