أمانة الطائف تكشف سبب فرض رسوم على مواقف ذوي الإعاقة

الطائف (صدى):
كشف مساعد أمين الطائف، أمين الشهراني، أن المواقف في المنطقة المركزية تحديدًا وفي جميع المناطق التي تُخدم لروادها كتسوقين، لم تُستثنى أن تكون مجانية، وذلك تعليقًا على فرض رسوم مواقف ذوي الإعاقة.
وأشار "الشهراني"، إلى أن " المواقف في المناطق التجارية تفرض عليها رسوم مخفضة جدا (ريالين ونصف) للساعة، بهدف عدم استخدامها كمستودعات سيارات لفترة طويلة، ولتشغر المواقف في أسرع وقت ممكن، إذ أن الهدف من ذلك تنظيمي بحت، وعدم استخدامها كمستودعات سيارات لفترة طويلة " .
من جانبه، وجه ثامر اليامي أحد ذوي الإعاقة، سؤال لمساعد أمين الطائف عن سبب فرض الرسوم، قائلًا: " إن الدولة منحتنا المواقف مجانًا "، ليرد أمين الشهراني قائلًا : "لم تنصّ أي مادة على أن تكون مجانا " .
وتسائل : " لماذا نحن ندفع رسوم؟ "، فيما قال مساعد أمين الطائف: " ليس كل المواقف تفرض فيها رسوم، والمواقف في المناطق التجارية تتولى إدارتها شركات وذلك بهدف التنظيم لأن هذه المناطق تعاني من تزاحم شديد، والدولة مسؤولة فقط عن وقاية ورعاية ذوي الإعاقة".
وكانت الإدارة العامة للمرور أكدت أنَّ الوقوف في هذه الأماكن يعدّ مخالفة مرورية، موضحة أنَّ مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة حق من حقوقهم وضعت لخدمتهم، واستخدام غيرهم لها يعتبر تعديًا ومخالفة مرورية.