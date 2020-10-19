شاهد.. لاعب فلامنجو يتعرض لإصابة مرعبة في «خصيتيه»

ترجمة: سلسبيل سعيد (صدى):
شهدت مباراة فلامنجو البرازيلي و كورينثيانز، أمس الأحد، تعرض مدافع الأولي جوستافو هنريكي إلى إصابة مرعبة وخطيرة.
وبدأ الأمر عندما "داس" لاعبا من فريق كورينثيانز المنافس على أعضاء لاعب فلامنجو بعد تدخل عنيف.
واضطر اللاعب إلى الخروج من الملعب لتبديل ملابسه التي كانت ملطخة بالدماء، وعاد للملعب، ولكن في الدقيقة 39 من المباراة تم استبعاده نهائيًا وسط تكهنات بأن إصابته كانت خطيرة.
وعلى الرغم من توقف النزيف، إلا أن الطاقم الطبي مازال يراقب حالة اللاعب عن كثب.
وانتهت مباراة الأمس بين فلامنجو وكورينثيانز بفوز الأول بخماسية مقابل هدف واحد في إطار الدوري البرازيلي.
وتعد هذه الإصابة من أخطر الإصابات التي من المملكن أن يتعرض لها اللاعبين على أرض الملعب؛ حيث أصيب الجمهور نفسه بحاله من الهلع لخطورة المشهد.