المرور يحدد قيمة مخالفة القيادة على أكتاف الطريق 

عادل الحربي (صدى):
حذّرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من مخالفة القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو على المسارات الممنوعة والتي تصل عقوبتها إلى غرامة بمبلغ 2000 ريال.
وأوضحت إدارة المرور أن التجاوز من أكتاف الطريق مخالف لقواعد السير، مضيفة:" كتف الطريق معدٌّ للتوقف الاضطراري للمركبات، استخدامه للتجاوز مخالفة مرورية تعرض سلامتك وسلامة الآخرين للخطر ".
وحددت إدارة المرور قيمة مخالفة القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة والمسارات التي تمنع القيادة فيها بغرامة مالية قدرها ما بين 1000 ريال و2000 ريال.