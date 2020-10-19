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المرور يحدد قيمة مخالفة القيادة على أكتاف الطريق 

Time منذ 35 دقيقة
Views 1731
المرور يحدد قيمة مخالفة القيادة على أكتاف الطريق 

عادل الحربي (صدى):
حذّرت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من مخالفة القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو على المسارات الممنوعة والتي تصل عقوبتها إلى غرامة بمبلغ 2000 ريال.

وأوضحت إدارة المرور أن التجاوز من أكتاف الطريق مخالف لقواعد السير، مضيفة:" كتف الطريق معدٌّ للتوقف الاضطراري للمركبات، استخدامه للتجاوز مخالفة مرورية تعرض سلامتك وسلامة الآخرين للخطر ".

وحددت إدارة المرور قيمة مخالفة القيادة على أكتاف الطريق أو على الأرصفة والمسارات التي تمنع القيادة فيها بغرامة مالية قدرها ما بين 1000 ريال و2000 ريال.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
نبي مثل الكويه
ابو محمد 😎 ✍️
تمام .. .. نصيحه ومعلومه مفيده ..
الداهيه
كومار ضاحك على كوماره... جايب لها سبيكه حديد وملمعها وراشها اسبريه ذهبي ابو خمسطعس
خالد
زمن التوافه والحثاله
الداهيه
كمان ابك مره ثانيه... الابواب السريه رأيتها منتشره في جميع محلات الزيود...ابو ريالين والملابس الجاهزه..البناشر..المندي... وللاسف مفتشين البلديه يدربون الروس ما يكتشفونها..بس طق مخالفات على الشكليات... على كل حال وزارة التجاره مجتهده ولاكن ادائها دون الجيد وانصحها بتعيين الداهيه مستشار غير متفرغ.. عندها ستكون الوزاره التي ابهرت المواطنين بأدائها ومدرسه لكل الوزارات...

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