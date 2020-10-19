عمالة مخالفة تحرق النفايات عشوائيًا  في القطيف فيديو " 

القطيف (صدى):
طالب أهالي منطقة البدراني بالقطيف بوقف عمليات الحرق العشوائي للنفايات، بسبب الأضرار الناجمة عن حرق الكيابل التي تتسبب في معاناة سكان المناطق القريبة.
وتقوم العمالة المخالفة بحرق الكيابل مجهولة المصدر لاستخراج الأسلاك النحاسية منها، حيث تصل الروائح الخانقة للأحياء المجاورة للمنطقة والتي تؤثر على البيئة وصحة الإنسان.
ومن جانبه، قال أحد السكان المتضررين من الأدخنة في منطقة البدراني بالقطيف إن المنطقة تغير وضعها من منطقة صديقة للإنسان إلى منطقة خانقة.
وأضاف المتضرر الذي يدعى عبدالله شهاب خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" منطقة البدراني أصبحت تبث الضرر والأمراض بسبب حرق النفايات العشوائي من قبل العمالة ".
وأشار إلى أن الأدخنة تتصاعد من أماكن أغلقتها أمانة المنطقة الشرقية، مبينا أن الإغلاق عبارة عن ملصق صغير على بعض الأبواب ولكن العمالة دخلت عبر أبواب أخرى لتعمل بالمساء بدون رقابة.