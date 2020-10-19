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عمالة مخالفة تحرق النفايات عشوائيًا  في القطيف فيديو " 

Time منذ ساعة
Views 1549
عمالة مخالفة تحرق النفايات عشوائيًا  في القطيف فيديو " 

القطيف (صدى):
طالب أهالي منطقة البدراني بالقطيف بوقف عمليات الحرق العشوائي للنفايات، بسبب الأضرار الناجمة عن حرق الكيابل التي تتسبب في معاناة سكان المناطق القريبة.

وتقوم العمالة المخالفة بحرق الكيابل مجهولة المصدر لاستخراج الأسلاك النحاسية منها، حيث تصل الروائح الخانقة للأحياء المجاورة للمنطقة والتي تؤثر على البيئة وصحة الإنسان.

ومن جانبه، قال أحد السكان المتضررين من الأدخنة في منطقة البدراني بالقطيف إن المنطقة تغير وضعها من منطقة صديقة للإنسان إلى منطقة خانقة.

وأضاف المتضرر الذي يدعى عبدالله شهاب خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" منطقة البدراني أصبحت تبث الضرر والأمراض بسبب حرق النفايات العشوائي من قبل العمالة ".

وأشار إلى أن الأدخنة تتصاعد من أماكن أغلقتها أمانة المنطقة الشرقية، مبينا أن الإغلاق عبارة عن ملصق صغير على بعض الأبواب ولكن العمالة دخلت عبر أبواب أخرى لتعمل بالمساء بدون رقابة.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
نبي مثل الكويه
ابو محمد 😎 ✍️
تمام .. .. نصيحه ومعلومه مفيده ..
الداهيه
كومار ضاحك على كوماره... جايب لها سبيكه حديد وملمعها وراشها اسبريه ذهبي ابو خمسطعس
خالد
زمن التوافه والحثاله
الداهيه
كمان ابك مره ثانيه... الابواب السريه رأيتها منتشره في جميع محلات الزيود...ابو ريالين والملابس الجاهزه..البناشر..المندي... وللاسف مفتشين البلديه يدربون الروس ما يكتشفونها..بس طق مخالفات على الشكليات... على كل حال وزارة التجاره مجتهده ولاكن ادائها دون الجيد وانصحها بتعيين الداهيه مستشار غير متفرغ.. عندها ستكون الوزاره التي ابهرت المواطنين بأدائها ومدرسه لكل الوزارات...

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