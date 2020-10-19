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بالفيديو.. لحظة استهداف مواقع الحوثيين من قبل الجيش اليمني

Time منذ ساعة
Views 1918
بالفيديو.. لحظة استهداف مواقع الحوثيين من قبل الجيش اليمني

فهمي محمد (صدى):
استهدفت قوات الجيش اليمني، تجمعات ومواقع ميليشيات الحوثي في ثلاث محافظات في اليمن.

وحررت القوات ثلاثة مواقع استراتيجية في جبهة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، مع استمرار تقدمها وتأمينها للطريق الرابط بين الجوف ومأرب من جهة اليتمة، والتقدم نحو بئر المرازيق من محورين، بعد استكمال تحرير مرتفعات حيضة الماء، ودحيضة العاقر.

ويذكر أن المعارك استمرت في محور بئر المرازيق بمحافظة الجوف اليمنية بين الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير ثلاث مناطق استراتيجية، هي «الرقيب الأسود، وبئر عزيز، وجبال غرب نقطة البرقاء» في محيط معسكر الخنجر.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
نبي مثل الكويه
ابو محمد 😎 ✍️
تمام .. .. نصيحه ومعلومه مفيده ..
الداهيه
كومار ضاحك على كوماره... جايب لها سبيكه حديد وملمعها وراشها اسبريه ذهبي ابو خمسطعس
خالد
زمن التوافه والحثاله
الداهيه
كمان ابك مره ثانيه... الابواب السريه رأيتها منتشره في جميع محلات الزيود...ابو ريالين والملابس الجاهزه..البناشر..المندي... وللاسف مفتشين البلديه يدربون الروس ما يكتشفونها..بس طق مخالفات على الشكليات... على كل حال وزارة التجاره مجتهده ولاكن ادائها دون الجيد وانصحها بتعيين الداهيه مستشار غير متفرغ.. عندها ستكون الوزاره التي ابهرت المواطنين بأدائها ومدرسه لكل الوزارات...

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