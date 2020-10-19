بالفيديو.. لحظة استهداف مواقع الحوثيين من قبل الجيش اليمني

فهمي محمد (صدى):
استهدفت قوات الجيش اليمني، تجمعات ومواقع ميليشيات الحوثي في ثلاث محافظات في اليمن.
وحررت القوات ثلاثة مواقع استراتيجية في جبهة الخنجر بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، مع استمرار تقدمها وتأمينها للطريق الرابط بين الجوف ومأرب من جهة اليتمة، والتقدم نحو بئر المرازيق من محورين، بعد استكمال تحرير مرتفعات حيضة الماء، ودحيضة العاقر.
ويذكر أن المعارك استمرت في محور بئر المرازيق بمحافظة الجوف اليمنية بين الجيش اليمني والقبائل من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى.
وتمكنت قوات الجيش اليمني من تحرير ثلاث مناطق استراتيجية، هي «الرقيب الأسود، وبئر عزيز، وجبال غرب نقطة البرقاء» في محيط معسكر الخنجر.