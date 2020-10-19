مُصاب بحادث الخبر: "سقط الجدار فوقي وظللت تحت الأنقاض 3 ساعات" (فيديو)

نايف السالم (صدى):
روى أحد المصابين في الانهيار الأرضي الذي حدث في موقف الخبر، كيف وجدته عناصر الدفاع المدني بعد 3 ساعات تحت الأنقاض.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أنه كان في سيارته بالموقف ثم نزل منها ومشي نحو 200 متر، ثم سقط الجدار عليه وانسدح، حتى وجده الدفاع المدني بعد ثلاث ساعات.
وأشار إلى أنهم استخدموا العديد من المعدات وأنزلوا عسكري للوقوف بجانبه حتى تم إخراجه بسلام.
وتواصل عناصر الدفاع المدني، جهودها لليوم الثاني بمشاركة فريق البحث والإنقاذ السعودي والجهات المختصة، للتأكد من عدم وجود محتجزين تحت الأنقاض في حادث إنهيار مواقف مجمع السعيد التجاري بمدينة الخبر، إذ استخدمت كلابًا بوليسية للبحث عن المحتجزين.
وكشف المتحدث الرسمي لإدارة الدفاع المدني بالشرقية، المقدم عبدالهادي الشهراني، مدى خطورة الحادث على المباني المحيطة، مؤكدًا انها لا تُبنى إلا وفق مخططات البلديات، وهناك حملات للتأكد من سلامة جميع المباني في الموقع، وفق اختصاص الدفاع المدني.
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