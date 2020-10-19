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بالفيديو.. عائشة عريشي: الثقة الملكية دافعنا لتحقيق رؤية المملكة 2030

Time منذ 25 دقيقة
Views 1453
بالفيديو.. عائشة عريشي: الثقة الملكية دافعنا لتحقيق رؤية المملكة 2030

عادل الحربي (صدى):
عبرت الدكتورة عائشة عريشي، عن سعادتها لحصولها على عضوية مجلس الشورى أمس ، وذلك بعد حصولها على الثقة الملكية، موضحة أن هذة الثقة تجعلها تستشعر المسؤولية لتحقيق رؤية المملكة 2030 .

وبينت عريشي خلال تقرير تلفزيوني أهمية دور المرأة وتأثيرها في المجلس خلال الفترة القادمة ، حيث يعول عليها في مختلف المجالات، بما أنها نصف المجتمع وتتولي مناصب قيادية كبيرة.

وتابعت العضو الجديد عريشي خلال تقرير تلفزيوني، قائلة أن عضوات المجلس يتولين مناصب قيادية وحاصلات على الدكتوراه، ليكن داعمات لقرارات المجلس من خلال دراساتهم وتوزيعهم على اللجان.

ولفتت عضو مجلس الشورى بجازان ، أن ما تطلبه المرأة السعودية من عضوات مجلس الشورى أن تهتم تنطق بأسمها في كل مناطق المملكة.

ويذكر أن بالأمس صدر قرار ملكي بتعيين أول إمرأة كمساعد لرئيس مجلس الشوري.

 

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أحدث التعليقات

هيمو
هههههههههه يحلمون اللي فيك يفكرون ياحمدالله
مطر الاسود
شكلها تمثيلية مبرمجة مسبقا للدعاية الانتخابية سننتضر ونرى رد الرئيس العبقري وافكاره النيرة
محمد البقمي
والله انك صادق يا سعد ابو محمد
محمد البقمي
والله انك صادق يا سعد ابو محمد
محمد البقمي
مستحيل يروح عبد الرزاق عن النصر لاكن اذا كان قيمه عاليه بيروح

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