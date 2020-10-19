بالفيديو.. عائشة عريشي: الثقة الملكية دافعنا لتحقيق رؤية المملكة 2030

عادل الحربي (صدى):
عبرت الدكتورة عائشة عريشي، عن سعادتها لحصولها على عضوية مجلس الشورى أمس ، وذلك بعد حصولها على الثقة الملكية، موضحة أن هذة الثقة تجعلها تستشعر المسؤولية لتحقيق رؤية المملكة 2030 .
وبينت عريشي خلال تقرير تلفزيوني أهمية دور المرأة وتأثيرها في المجلس خلال الفترة القادمة ، حيث يعول عليها في مختلف المجالات، بما أنها نصف المجتمع وتتولي مناصب قيادية كبيرة.
وتابعت العضو الجديد عريشي خلال تقرير تلفزيوني، قائلة أن عضوات المجلس يتولين مناصب قيادية وحاصلات على الدكتوراه، ليكن داعمات لقرارات المجلس من خلال دراساتهم وتوزيعهم على اللجان.
ولفتت عضو مجلس الشورى بجازان ، أن ما تطلبه المرأة السعودية من عضوات مجلس الشورى أن تهتم تنطق بأسمها في كل مناطق المملكة.
ويذكر أن بالأمس صدر قرار ملكي بتعيين أول إمرأة كمساعد لرئيس مجلس الشوري.