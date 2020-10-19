«المولد» يعتذر للجماهير: «كلنا مقصرون لكن لازم نتحمل»

نواف السالم (صدى):
حرص اللاعب فهد المولد نجم الاتحاد على توجيه اعتذار إلى جمهور النادي، بعد الخسارة أمام الاتفاق أمس في الجولة الأولى من الدوري.
وغرد المولد عبر "تويتر" : "السلام عليكم أول شيء الله يعطيكم العافية، جميعًا ونعتذر لكم على المباراة بالأمس، كلنا مقصرون والخسارة يتحملها الجميع".
وتابع : "بس أتمنى من الجميع، الوقوف مع الإدارة واللاعبين، لازم نتحمل جميع المراحل التي يمر بها الفريق؛ لأن الفريق يملك عناصر مميزة، والعناصر تحتاج دعم، ونعدكم بتقديم الأفضل".
وتلقى الاتحاد أمس هزيمة بثنائية مقابل هدف، في ظل انتظار الجمهور للانطلاقة الجديدة لتعويض خسائر الموسم الماضي؛ حيث قدم الاتحاد موسمًا متواضعًا ابتعد فيه عن الكبار، ويترقب الجميع تحسين مستواه خلال النسخة الجديدة من الدوري.