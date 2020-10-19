قصة قصر الزاهر الذي تحول من مقر للضيافة إلى متحف للآثار "فيديو"

مكة المكرمة (صدى):
استعرضت دارة الملك عبدالعزيز تاريخ قصر الزاهر بمكة المكرمة الذي أمر الملك عبدالعزيز ببنائه ليكون مقراً لإقامة الضيوف.
وأوضحت الدارة أن قصر الزاهر استغرق عمارته 7سنوات، يبلغ مساحته 3425 م٢، وقد استخدم القصر للضيافة مدة من الزمن، لافتة إلى أنه منح لوزارة المعارف عام1378 _1958هـ.
وأضافت الدارة أن الوزارة حولته ليكون مقرا لمدرسة الزهراء المتوسطة، واستمر استخدامه مفصول دراسية حتى عام 1398_1977م سلم المبنى لوكالة الآثار وتولت ترميمه واعادته إلى حالته التي كانت عليه ،
وأشارت إلى أن وكالة الآثار قررت توظيف القصر ليصبح متحفا للآثار والتراث.