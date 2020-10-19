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قصة قصر الزاهر الذي تحول من مقر للضيافة إلى متحف للآثار "فيديو"

Time منذ ساعة
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قصة قصر الزاهر الذي تحول من مقر للضيافة إلى متحف للآثار "فيديو"

مكة المكرمة (صدى):
استعرضت دارة الملك عبدالعزيز تاريخ قصر الزاهر بمكة المكرمة الذي أمر الملك عبدالعزيز ببنائه ليكون مقراً لإقامة الضيوف.

وأوضحت الدارة أن قصر الزاهر استغرق عمارته 7سنوات، يبلغ مساحته 3425 م٢، وقد استخدم القصر للضيافة مدة من الزمن، لافتة إلى أنه منح لوزارة المعارف عام1378 _1958هـ.

وأضافت الدارة أن الوزارة حولته ليكون مقرا لمدرسة الزهراء المتوسطة، واستمر استخدامه مفصول دراسية حتى عام 1398_1977م سلم المبنى لوكالة الآثار وتولت ترميمه واعادته إلى حالته التي كانت عليه ،

وأشارت إلى أن وكالة الآثار قررت توظيف القصر ليصبح متحفا للآثار والتراث.

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
نبي مثل الكويه
ابو محمد 😎 ✍️
تمام .. .. نصيحه ومعلومه مفيده ..
الداهيه
كومار ضاحك على كوماره... جايب لها سبيكه حديد وملمعها وراشها اسبريه ذهبي ابو خمسطعس
خالد
زمن التوافه والحثاله
الداهيه
كمان ابك مره ثانيه... الابواب السريه رأيتها منتشره في جميع محلات الزيود...ابو ريالين والملابس الجاهزه..البناشر..المندي... وللاسف مفتشين البلديه يدربون الروس ما يكتشفونها..بس طق مخالفات على الشكليات... على كل حال وزارة التجاره مجتهده ولاكن ادائها دون الجيد وانصحها بتعيين الداهيه مستشار غير متفرغ.. عندها ستكون الوزاره التي ابهرت المواطنين بأدائها ومدرسه لكل الوزارات...

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