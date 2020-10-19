في 3 خطوات.. طريقة إرسال رسالة " واتس آب" لأكثر من 200 شخص

علي القحطاني (صدى):
يواجه العديد من الأشخاص مشكلة كبيرة في إرسال الرسائل على واتساب لأكثر من 5 أشخاص أو مجموعات في وقتا واحد.
وكشف تقرير عن ميزة تسمى New Broadcast في WhatsApp تحولك من إرسال رسالة واحدة للعديد من الأشخاص في وقت واحد، كما يمكنك تكوين مجموعات مختلفة من الأشخاص من أصدقائك وعائلتك وزملاء العمل.
ويمكن استخدام هذه الميزة من قبل مستخدمي أندرويد ونظام التشغيل iOS عن طريق 5 خطوات لمستخدمي الواتساب على أندرويد وهي فتح واتس آب والنقر على النقاط الثلاث التي تظهر في الزاوية اليمنى، الضغط على خيار New Broadcast، تحديد أسماء الأشخاص الذين تريد تضمينهم في القائمة ، ثم النقر فوق العلامة الخضراء الموضحة في الجانب الأيمن السفلي.
بهذه الخطوة البسيطة، تكون القائمة جاهزة ويمكن إرسال رسائل أو مقاطع فيديو أو صور أو أي ملف للعديد من الأشخاص في وقت واحد، كما يمكن أيضًا تسمية هذه المجموعة حسب رغبتك.
وفيما يخص مستخدمي IOS، يمكن فتح تطبيق واتساب، ثم الانتقال إلى علامة تبويب الدردشات في أسفل الشاشة، و النقر على New Broadcast في أعلى اليمين، انشاء قائمة بإضافة أكثر من 200 شخص، وبعد ذلك يمكن اريال الرسائل معا.