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دموع المشتاقين عند فتح أبواب الروضة الشريفة
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
هيمو
هههههههههه يحلمون اللي فيك يفكرون ياحمدالله
مطر الاسود
شكلها تمثيلية مبرمجة مسبقا للدعاية الانتخابية سننتضر ونرى رد الرئيس العبقري وافكاره النيرة
محمد البقمي
والله انك صادق يا سعد ابو محمد
محمد البقمي
والله انك صادق يا سعد ابو محمد
محمد البقمي
مستحيل يروح عبد الرزاق عن النصر لاكن اذا كان قيمه عاليه بيروح
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