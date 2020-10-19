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"الغذاء والدواء" تحذر من منتج متخصص بالعناية بالشفاه

Time منذ ساعة
Views 1548
"الغذاء والدواء" تحذر من منتج متخصص بالعناية بالشفاه

الرياض (صدى):
حذَّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج متخصص بالعناية بالشفاه، مؤكدة أنه يحتوي على نسبة عالية لمادتي الرصاص والزرنيخ.

وجاء ذلك بعد تحليل عينات من المنتج المتداول في الأسواق المحلية، حيث أظهرت النتائج تجاوز نسبة الرصاص والزرنيخ الحد المسموح به للشوائب في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

وأشارت إلى أن التعرض لنسبة عالية من هذه المواد قد يتسبب في مخاطر صحية للمستخدم، مطالبة المستهلكين بالتخلص من العينات الموجودة لديهم.

وقامت الهيئة بسحب المنتج من الأسواق ومنع دخوله، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه المخالفين.

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أحدث التعليقات

هيمو
هههههههههه يحلمون اللي فيك يفكرون ياحمدالله
مطر الاسود
شكلها تمثيلية مبرمجة مسبقا للدعاية الانتخابية سننتضر ونرى رد الرئيس العبقري وافكاره النيرة
محمد البقمي
والله انك صادق يا سعد ابو محمد
محمد البقمي
والله انك صادق يا سعد ابو محمد
محمد البقمي
مستحيل يروح عبد الرزاق عن النصر لاكن اذا كان قيمه عاليه بيروح

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