"دوري أبطال أوروبا" على أعتاب تغيير جذري

وكالات (صدى):
ألمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ إلى إمكانية إجراء تغيير جذري في نظام دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
ومن جانبه صرح جورجيو ماركيتي نائب الأمين العام لليويفا، بإمكانية إجراء تغيير جذري، حيث قال: لا يمكن استبعاد تطبيق نظام ثبت جودته وقوة المنافسة بين الفرق من خلاله
وتابع: ندرس جميع الاحتمالات الممكنة، يجب الأخذ في الاعتبار مثلا مواعيد المباراة والآثار الاقتصادية والقيود التنظيمية للبطولات.
وقال: من الواضح أن مباريات خروج المغلوب تزيد الإثارة، لقد تلقينا ردود فعل رائعة من الأندية وأصحاب حقوق البث والرعاة وكذلك من المشجعين، ولكن النظام الحالي سيستمر في المواسم الثلاثة المقبلة وربما يتم تغييره العام 2024
واختتم: أجبرنا على هذا النظام بسبب الظروف التي عشناها في الأشهر الماضية، لكن النتيجة كانت مرضية ولا يمكن أن تكون أفضل من ذلك“.