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"دوري أبطال أوروبا" على أعتاب تغيير جذري

Time منذ 9 دقائق
Views 1242
"دوري أبطال أوروبا" على أعتاب تغيير جذري

وكالات (صدى):
ألمح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ إلى إمكانية إجراء تغيير جذري في نظام دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ومن جانبه صرح جورجيو ماركيتي نائب الأمين العام لليويفا، بإمكانية إجراء تغيير جذري، حيث قال: لا يمكن استبعاد تطبيق نظام ثبت جودته وقوة المنافسة بين الفرق من خلاله

وتابع: ندرس جميع الاحتمالات الممكنة، يجب الأخذ في الاعتبار مثلا مواعيد المباراة والآثار الاقتصادية والقيود التنظيمية للبطولات.

وقال: من الواضح أن مباريات خروج المغلوب تزيد الإثارة، لقد تلقينا ردود فعل رائعة من الأندية وأصحاب حقوق البث والرعاة وكذلك من المشجعين، ولكن النظام الحالي سيستمر في المواسم الثلاثة المقبلة وربما يتم تغييره العام 2024

واختتم: أجبرنا على هذا النظام بسبب الظروف التي عشناها في الأشهر الماضية، لكن النتيجة كانت مرضية ولا يمكن أن تكون أفضل من ذلك“.

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أحدث التعليقات

Reem
ذووق ياريما
Reem
ذووق ياريماا ..
Reem
رد في مكانه...
سعـــ ابومحمد ــد
كفوووو يالسد شدووو حيلكم
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ...

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