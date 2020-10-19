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خبير يفجر مفاجأة: كورونا يظل على العملة الورقية 3 أيام والمعدنية 7 (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1680
خبير يفجر مفاجأة: كورونا يظل على العملة الورقية 3 أيام والمعدنية 7 (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشف أستاذ التخدير بجامعة الملك سعود للعلوم الصحية الدكتور ناصر توفيق، أن العملة الورقية تحمل فيروس كورونا لثلاثة أيام، فيما يظل على العملة المعدنية 7 أيام.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن المتعافي من كورونا مدة حمايته من 6 لـ 7 أشهر بعدها يصبح معرضا للإصابة مرة أخرى.

وأكد على ضرورة التباعد الإجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل كامل.

وأوضح الطبيب أنه لا يمكن التمييز بين أعراض كورونا و البرد أو الإنفلونزا ، إلا عن طريق الفحص، موضحا بالمؤشرات أن اليوم 1% من المصابين أثبتت أصابتهم بكورونا في حين 99% لا يوجد لديهم الفيروس

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أحدث التعليقات

هيمو
هههههههههه يحلمون اللي فيك يفكرون ياحمدالله
مطر الاسود
شكلها تمثيلية مبرمجة مسبقا للدعاية الانتخابية سننتضر ونرى رد الرئيس العبقري وافكاره النيرة
محمد البقمي
والله انك صادق يا سعد ابو محمد
محمد البقمي
والله انك صادق يا سعد ابو محمد
محمد البقمي
مستحيل يروح عبد الرزاق عن النصر لاكن اذا كان قيمه عاليه بيروح

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