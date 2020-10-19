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وزير الطاقة: نعلم أن حالة عدم اليقين تبقى قوية في أسواق الطاقة

Time منذ 53 دقيقة
Views 1448
وزير الطاقة: نعلم أن حالة عدم اليقين تبقى قوية في أسواق الطاقة

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة ما زالت قوية.

جاء ذلك في كلمته بالتزامن مع انطلاق اجتماع اللجنة الوزارية الرقابية المشتركة التابعة لأوبك بلاس.

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Reem
ذووق ياريما
Reem
ذووق ياريماا ..
Reem
رد في مكانه...
سعـــ ابومحمد ــد
كفوووو يالسد شدووو حيلكم
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ...

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