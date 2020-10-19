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القيادة تهنئ رئيسة الوزراء في نيوزيلندا بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات

Time منذ 58 دقيقة
Views 1133
القيادة تهنئ رئيسة الوزراء في نيوزيلندا بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات

نيوم (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لدولة السيدة جاسيندا أردرن رئيسة الوزراء في نيوزيلندا، بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات.

وأعرب الملك المفدى عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولتها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب نيوزيلندا الصديق.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيدة جاسيندا أردرن رئيسة الوزراء في نيوزيلندا، بمناسبة فوز حزبها في الانتخابات.

وعبر سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولتها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب نيوزيلندا الصديق.

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أحدث التعليقات

Reem
ذووق ياريما
Reem
ذووق ياريماا ..
Reem
رد في مكانه...
سعـــ ابومحمد ــد
كفوووو يالسد شدووو حيلكم
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ...

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