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يوسف خميس: إدارة النصر جلبت "لبن العصفور" لـ فيتوريا لكنه لم يستفد (فيديو)

Time منذ 16 دقيقة
Views 1347
يوسف خميس: إدارة النصر جلبت "لبن العصفور" لـ فيتوريا لكنه لم يستفد (فيديو)

نواف السالم (صدى):
حمّل اللاعب الدولي السابق يوسف خميس، خسارة النصر أمام الفتح أمس الأحد، للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، مؤكدًا أن إدارة النصر جلبت له "لبن العصفور" لكنه لم يستفد.

وانتقد "خميس" خلال تصريحات تليفزيونية، قيام "فيتوريا" بإعطاء إجازة لجميع اللاعبين بعد الخروج من البطولة الآسيوية، على الرغم من وجود لاعبين مصابين ولاعبين لم يُشاركوا في الآسيوية ولاعبين مُرهقين يحتاجون الراحة.

وأضاف: " إنت أعديت الفريق في 4 أيام وهذا لا ينبغي، وإنت تحتاج مرحلة استشفاء أو تأهيل أو إعداد فلماذا الإجازة؟ ".

وخسر النصر أولى مبارياته في الموسم الحالي من دوري المحترفين، بهدفين لهدف، أمام نادي الفتح، فيما انتقد العديد من الرياضيين أسلوب "فيتوريا" مُحملين إياه المسؤولية الكاملة عن الخسارة.

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الأول يصرف الثاني
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
محمد الحربي
هذا نعجة ماهو ذيب
محمد الحربي
معفن ولحجي وشحاذ

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