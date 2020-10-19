يوسف خميس: إدارة النصر جلبت "لبن العصفور" لـ فيتوريا لكنه لم يستفد (فيديو)

نواف السالم (صدى):
حمّل اللاعب الدولي السابق يوسف خميس، خسارة النصر أمام الفتح أمس الأحد، للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، مؤكدًا أن إدارة النصر جلبت له "لبن العصفور" لكنه لم يستفد.
وانتقد "خميس" خلال تصريحات تليفزيونية، قيام "فيتوريا" بإعطاء إجازة لجميع اللاعبين بعد الخروج من البطولة الآسيوية، على الرغم من وجود لاعبين مصابين ولاعبين لم يُشاركوا في الآسيوية ولاعبين مُرهقين يحتاجون الراحة.
وأضاف: " إنت أعديت الفريق في 4 أيام وهذا لا ينبغي، وإنت تحتاج مرحلة استشفاء أو تأهيل أو إعداد فلماذا الإجازة؟ ".
وخسر النصر أولى مبارياته في الموسم الحالي من دوري المحترفين، بهدفين لهدف، أمام نادي الفتح، فيما انتقد العديد من الرياضيين أسلوب "فيتوريا" مُحملين إياه المسؤولية الكاملة عن الخسارة.
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