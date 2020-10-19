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بالفيديو.. وزير الصحة: نتوقع عودة الإصابات للارتفاع من جديد حال التهاون

Time منذ 21 دقيقة
Views 1365
بالفيديو.. وزير الصحة: نتوقع عودة الإصابات للارتفاع من جديد حال التهاون

الرياض (صدى):
توقع وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، عودة الإصابات بفيروس كورونا المستجد COVID19 للارتفاع من جديد خلال الأسابيع القادمة بالمملكة، وذلك في حال التهاون بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقال الدكتور توفيق الربيعة، خلال تصريحات له: " نشهد انخفاضا ملموسا في عدد الحالات في المملكة بشكل عام والحالات في العناية المركزة بشكل خاص.. والقيادة جعلت صحة المواطن على رأس أولوياتها " .

وأضاف ‏وزير الصحة: " عدد من دول العالم تشهد موجة ثانية وقوية لفيروس كورونا وأحد الأسباب هو عدم الالتزام بالتباعد أو التهاون في لبس الكمامة "، متابعًا: " نحن في مركب واحد والتقصير من البعض يؤثر على الجميع " .

واستطرد" الربيعة"، قائلًا:" حريصون على تأمين اللقاح فور التأكد التام من مأمونيته وفعاليته "؛ مستدركًا: " أوجه النصيحة لكل من لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن " .

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الأول يصرف الثاني
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
محمد الحربي
هذا نعجة ماهو ذيب
محمد الحربي
معفن ولحجي وشحاذ

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