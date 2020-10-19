رئيس بوكا جونيورز يتوعد نادي برشلونة بسبب راموس

وكالات (صدى):
هدد رئيس نادي بوكا جونيورز المنافس في بطولة الدوري الأرجنتيني تهديد نادي برشلونة بسبب التعاقد مع مدافع الشاب، سانتياجو راموس مينجو.
وقال ئيس بوكا جونيورز، خورخي أمور أميل في تصريحات صحفية: " اليوم نبدأ محاكمة برشلونة، لأننا نعتقد أن لدينا حقوق، بالنسبة لنا نحن أكبر نادٍ في العالم وعليهم أن يعرفوا ذلك جيدًا".
وأضاف: " لسنا مستعدين أن نقف مكتوفي الأيدي أمام تلك الأفعال، ما حدث كان مهينا ومخزيًا، مينجو كان لاعبًا تهتم به العديد من الأندية، كان من نخبة اللاعبين الذين نمتلكهم ولديهم مستقبل مبهر وإذا لم يكن كذلك لما تحرك من أجله برشلونة لكن ما فعلوه كان سيئًا للغاية" .
يذكر أن راموس قد انضم إلى برشلونة في شهر فبراير الماضي من الفريق الثاني لنادي بوكا جونيورز مجانًا، لعدم توقيعه عقدًا احترافيًا مع العملاق الأرجنتيني.