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بالفيديو.. حالة تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة على العمارة السكنية والتجارية

Time منذ 32 دقيقة
Views 1474
بالفيديو.. حالة تطبق فيها ضريبة القيمة المضافة على العمارة السكنية والتجارية

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الاثنين، عن الحالة التي يتم فيها تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية على العمارة السكنية أو العمارة التجارية.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل، في مقطع فيديو تعريفي، إنه إذا كان لديك عمارة سكنية وتؤجر الأدوار العلوية والسفلية كتأجير سكني فأنت معفي من ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات العقارية وغير ملزم بالتسجيل فيها.

وأشارت الهيئة، إلى أنه إذا كنت تؤجر الأدوار السفلية لمحلات تجارية وكان دخلك السنوي من الإيجارات التجارية أكثر من 375 ألف ريال فأنت ملزم بضريبة القيمة المضافة وتحصيلها من المستأجرين وترفع إقرارات ضريبية إلى الهيئة بشكل ربع سنوي.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الأول يصرف الثاني
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
محمد الحربي
هذا نعجة ماهو ذيب
محمد الحربي
معفن ولحجي وشحاذ

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