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معلم في تبوك يناشد وزير التعليم بإنصافه وأخذ حقه

Time منذ ساعة
Views 2260
معلم في تبوك يناشد وزير التعليم بإنصافه وأخذ حقه

تبوك (صدى):
تفاجأ معلم يعمل بإحدى مدارس منطقة تبوك بقرار ندب إلى مدرسة أخرى بعد مضي شهرين من بداية العام الدراسي وذلك يعتبر قرارا مخالفا لأنظمة وبنود لائحة الندب لدى وزارة التعليم .

حيث أشار المعلم أنه لم يطلب الندب ولا يرغب بالندب وتم انتدابه العام الماضي والنظام نص على عدم تكرار الندب في حال وجود أكثر من معلم بنفس التخصص.

ومن ضمن شروط التكليف يكون بالترتيب بين معلمين التخصص حسب مانصت عليه لوائح وزارة التعليم وطالب المعلم بالتحقيق مع مدير المدرسة ومن قام بإصدار هذا القرار المخالف والمجحف بحقه.

وطالب بإنصافه وتطبيق الظوابط النظامية لآلية الندب المتبعه في أنظمة وزارة التعليم التي تحمي حقوق المعلم وعدم ظلمه والتعدي على حقوقه الوظيفيه واستقراره .

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أحدث التعليقات

Reem
ذووق ياريما
Reem
ذووق ياريماا ..
Reem
رد في مكانه...
سعـــ ابومحمد ــد
كفوووو يالسد شدووو حيلكم
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ...

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