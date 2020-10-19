4 وظائف شاغرة في هيئة الجمارك

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للجمارك عبر الموقع الإلكتروني بوابة التوظيف، عن توفر 4 وظائف بمجال البرمجة ومجال الامن السيبراني.
وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي أمن سيبراني – 2 وظيفة: من حملة شهادة البكالوريوس وما فوق في اختصاص علوم الحاسب، او هندسة الحاسب، أو نظم المعلومات، أو أمن المعلومات، أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن عام في مجال الأمن السيبراني، خبرة في العمل في مجال معالجة الحوادث الأمنية، إجادة اللغتين العربية والانجليزية بالتحدث والكتابة.
وأشارت إلى أنها تحتاج إلى: مطور أول حلول رقمية java: من حملة شهادة البكالوريوس وما فوق في اختصاص علوم الحاسب، أو ما يعادلها، خبرة عملية لا تقل عن 3 أعوام في مجال التقنية، ممارس في تطوير البرمجيات لبناء وتطوير الأنظمة المختلفة.
وتحتاج إلى مطور أول حلول رقمية: من حملة شهادة البكالوريوس وما فوق في اختصاص علوم الحاسب، أو ما يعادلها، خبرة عملية لا تقل عن 3 أعوام بمجال التقنية، معرفة في تطوير متطلبات باك إند بلغة جافا وسي شارب، معرفة في تطوير متطلبات فرونت إند باستخدام HTML و CSS و JAVAScript و Angular و VUE.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً الآن فقد بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2/3/1442 هجري الموافق لتاريخ 19/10/2020 ميلادي، ويستمر لغاية الاكتفاء بالأعداد المتقدمة، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- أخصائي أمن سيبراني: من هنـــــــــــــا .
2- أخصائي أمن سيبراني: من هنـــــــــــــا .
3- مطور أول حلول رقمية java: من هنـــــــــــــا .
4- مطور أول حلول رقمية (full stack): من هنـــــــــــــا .