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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 13.20 نقطة ليقفل عند مستوى 8547.61 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 375 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 44 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 148 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، وأنعام القابضة، ومسك، وكهرباء السعودية، والعالمية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات تعليم ريت، وكيمانول، وزين السعودية، والاتحاد، وسوليدرتي تكافل فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 6.05%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والكهرباء السعودية، والإنماء، والجزيرة، والكابلات السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات كهرباء السعودية، والكابلات السعودية، والإنماء، والأسماك، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 209.49 نقطة ليقفل عند مستوى 14419.15 نقطة، وبتداولات بلغت 16 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 175 ألف سهم تقاسمتها 823 صفقة.

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الأول يصرف الثاني
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
محمد الحربي
هذا نعجة ماهو ذيب
محمد الحربي
معفن ولحجي وشحاذ

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