15 إصابة في حريق أحد المصانع بالرياض

الرياض (صدى):
كشف الهلال الأحمر، عن تفاصيل حريق أحد المصانع جنوب الرياض، الذي وقع في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، ونتج عنه 15 إصابة.
وصرّح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقه الرياض ياسر الجلاجل، بأنه ورد بلاغًا إلى غرفة العمليات بعد منتصف الليل بدقائق، يُفيد بوجود حريق في أحد المصانع من غرفة العمليات الموحدة 911.
وأكد "الجلاجل"، أنه تم توجيه خمس فرق إسعافية على الفور؛ واتضح وجود 15 إصابة منها 12 حالة إصابة طفيفة تم علاجها في الموقع فيما تم نقل حالتين متوسطتين لمدينة الملك سعود الطبية.
وأشار إلى أن الفرق الإسعافية مازالت موجودة في الموقع لأكثر من 12 ساعة، وتم الإبقاء على الفرق الإسعافية متمركزة على أهبة الاستعداد لنقل أو علاج أي إصابات حتى نهاية الحدث.
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