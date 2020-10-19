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جماهير الاتحاد تطالب بعودة المغربي "دا كوستا"

Time منذ 36 دقيقة
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جماهير الاتحاد تطالب بعودة المغربي "دا كوستا"

طلال الغامدي (صدى):
طالبت بعض جماهير نادي الاتحاد بعودة اللاعب المغربي مروان دا كوستا والذي كان ألمح مؤخرا إلى إمكانية عودته للعب مع الفريق مرة أخرى

وأكدوا أن اللاعب يعتبر حلا جيدا لما ظهر به الفريق أمس أمام الاتفاق، حيث خسر فريق الاتحاد المباراة بهدفين مقابل هدف.

ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق تحت عنوان #عودهدا كوستامطلب_جماهيري، مؤكدين خلاله أن اللاعب قدم مستوى جيد مع الاتحاد الفترة السابق.

وعلق فهد المحياوي ناقد على الهاشتاق قائلا : "‏‎ داكوستا موجود وجاهز، ومضمون نجاحه، لاعب له وزنه واسمه وماهو غريب علينا، إحسم الموضوع لأجل ‎الاتحاد وجمهوره، ويحسب لك تعديل الخطأ قبل فوات الآوان".

‏وقال مغرد اخر: "داكوستا أفضل خيار،وعارف الفريق وكان يلعب مع ثنائية زياد، بالمختصر هذا الاستقرار".

وتابع آخر :" بكل تاكيد عودة داكوستا مطلب الاتحاد يحتاج داكوستا كثير جدا وهو يعرف أجواء الدوري وشاهدنا كيف كانت مستويات داكوستا مع الفريق و الآن هو متاح و التعاقد مع اللاعب مطلب جماهيري يارئيس ".

‏‎وأضاف آخر :" لاعب قادر على تقديم الإضافة والجودة لخط الدفاع وذو شخصية قوية جداً وقيادية وتفضيل بيليتش لـ دا كوستا على أحمد حجازي لم يكن من فراغ، بل كان مدرك قيمة القيصر الاتحاد بفترته كان يلعب بقائدين بوقت واحد وهذه حقيقة".

وقال عبدالعزيز البكر في تغريدة إن دا كوستا قدم مستوى جيداً مع الاتحاد في الفترة السابقة، وإنه كان مفيداً في المواقف الثابتة مضيفا أنه بعد انتهاء المشكلة المالية بين الاتحاد ودا كوستا فإن اللاعب يعتبر حلاً جيداً لما ظهر به الفريق أمس أمام الاتفاق او البحث عن مدافع جدي قبل إغلاق الانتقالات .

وعلق الإعلامي جستنيه على تغريدة البكر بقوله: " لو ببلاش ما ينفع.. ولو يدفع للاتحاد فلوس علشان يرجع ما ينفع.. لاعب مشكلجي، لاعب طماع، لاعب متمرد، لاعب محرض لزملائه"

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الأول يصرف الثاني
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
محمد الحربي
هذا نعجة ماهو ذيب
محمد الحربي
معفن ولحجي وشحاذ

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