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خبير تقني: حفظ الأرقام السرية على المتصفحات يعرضها للسرقة في 30 ثانية

Time منذ 44 دقيقة
Views 1419
خبير تقني: حفظ الأرقام السرية على المتصفحات يعرضها للسرقة في 30 ثانية

علي القحطاني (صدى):
أكد الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي أن حفظ الأرقام السرية في المتصحفات عند مشاركتها مع الآخرين يعرضها للسرقة أنه في أقل من 30 ثانية.

وأضاف الحمادي أنه بإمكان أي شخص قراءة الأرقام السرية، ودون حاجة للإذن، وبطريقة بدائية شهيرة، مشيرا إلى أنه يستطيع أحد المشاركين في الجهاز، الولوج إليه عبر الضغط على الزر الأيمن واختيار "inspect" (فحص)، ثم تحويل صيغة كلمة المرور إلى الصيغة النصية، عندها سيستطيع الكشف عن كلمة المرور والبيانات السرية.

وحذر من حفظ كلمة المرور على المتصفحات عند مشاركة الجهاز مع الأشخاص، وهي العادة التي يقوم بها أغلبنا لتسهيل الدخول إلى الحسابات.

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أحدث التعليقات

fares
قصيدة في منتصف الجبهه
ابو محمد 😎 ✍️
ماشا الله تبارك الله ..
القصادي
أتمنا إدارة البلطان تعمل صفقة تبادل أحسن من العابد مثلاً خريبن رايح من الهلال قديه أفضل من العابد
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه مما فيه .. آمين ..
انين الصمت
خزعبلات الكثير يستخدمها وأنا من سنين ويبدو أن الزهايمر يطل على الدكتور وللسن أحكامه

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