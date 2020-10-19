«الزكاة والدخل»: ضريبة التصرفات العقارية تشمل الأرض وما يتم إنشاؤه عليها

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل حمود بن عبدالله الحربي، أن ضريبة التصرفات العقارية تشمل الأرض وما يتم إنشاؤه أو تشييده عليها، وتُسدد قبل أو أثناء الإفراغ العقاري أو توثيق العقود.
وأوضح حمود الحربي، أن تلك التصرفات تشمل البيع والوصية والتأجير التمويلي والإجارة المنتهية بالتملك، إضافة إلى عقود الانتفاع طويلة الأمد.الحالات المستثناةاستعرض الحربي الحالات المستثناة من تطبيق الضريبة، والتي شملت عددا من الحالات، أهمها التصرف في العقار بحالات قسمة التركة وتوزيعها، وهبة العقار دون مقابل للزوج أو الزوجة.
وقال "الحربي" أن ذلك إلى جانب نقل ملكية العقار دون مقابل لوقف ذري، لافتًا إلى أنه يشمل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك «بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية».